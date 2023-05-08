Про це 24 Каналу розповів Тарас Березовець – офіцер 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. За його словами, якщо за "атакою дронами" на Кремль стоять російські спецслужби, вони припустилися критичної помилки, що мож коштувати Росії дуже дорого.

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Приклад для наслідування

У Москві все ж готуються до масштабного параду. Дмітрій Пєсков заявив, що Владімір Путін усе ж буде присутнім там і виступатиме з промовою. Водночас підготовка до параду не заперечує, що у Кремлі панікують перед можливими подіями 9 травня. Так, співробітникам росгвардії видати антидронові рушниці та біноклі.

Не знаю, чи їм це допоможе. Чи їм би краще про всяк випадок видали памперси. Правда полягає в тому, що противник відчуває невпевненість і це дуже добре. Тому що вони зрозуміли, що не контролюють власний повітряний простір. І навіть священна Москва, навколо якої радянська армія збудувала так зване "кільце ППО", тепер стала дуже вразливою,

– наголосив Тарас Березовець.

Хто б не стояв за атакою дронами на Кремль, чи самі російські спецслужби, чи незадоволені олігархи або чиновники з оточення Владіміра Путіна, чи спецслужби України, як вважають в Росії,– Путін принижений. Адже нікому раніше не вдавалося завдавати ударів саме по священному Кремлю.

"Якщо вони це зробили самі, то припустилися величезної помилки. Відбувся акт десакралізації Кремля. Для росіян і російських "малих народів", які мріють вирватись з-під ярма Росії, показати дуже небезпечний приклад. Адже ніхто та ніщо тепер не є недоторканним", – підкреслив офіцер ЗСУ.

Такий приклад він може надихнути їх боротись за свою свободу і незалежність щойно Москва втратить свою потужність і здатність контролювати ситуацію на місцях.

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