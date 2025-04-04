Качели, покрытые лампадками: Кривой Рог прощается с детьми, убитыми российской ракетой

В Кривом Роге люди продолжают нести цветы и мягкие игрушки на разрушенную детскую площадку. Город оплакивает 18 погибших, среди которых девять детей.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное Днепр. К разрушенной детской площадке в Кривом Роге, где вечером 4 апреля российская ракета забрала детей, люди несут игрушки, цветы и лампадки.

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Кривой Рог прощается с детьми, убитыми российской ракетой

Семьи приходят целыми поколениями – почтить память погибших, помолиться и просто побыть рядом с теми, кто больше не придет на эту площадку.

Город до сих пор оправляется от трагедии, которая унесла жизни 18 человек. Еще более 70 – ранены. Половина из них, по данным на 6 апреля, остаются в больницах. Самому младшему из убитых было всего три года. Его звали Тимофей.

Площадка превратилась в мемориал / Фото: Суспільне Дніпро

Его дедушка Виталий рассказал, что малыш погиб у подъезда собственного дома, когда возвращался с прогулки с бабушкой.

Собирались идти домой – его убило у подъезда. Бабушка в больнице, две операции сделали. Сказали, что уже угрозы жизни нет. Внук был очень энергичным ребенком. Любил космос, планеты, на английском считал уже в три года. Он был единственным у родителей. Пропал смысл жизни,

– едва сдерживает слезы мужчина.

После атаки в городе повреждено около 20 многоэтажек, 6 учебных заведений, ресторан, более 30 автомобилей.

В Кривом Роге 7, 8 и 9 апреля объявлено днями траура. Флаги приспущены, отменены развлекательные мероприятия.

Напомним, накануне Львов, Полтава, Кропивницкий, Винница, Черкассы, Ровно, Житомир, Харьков и Конотоп также объявили День траура по погибшим.