Западные дипломаты приспустили флаги в знак солидарности с Украиной после атаки на Кривой Рог
- Западные посольства в Украине приспустили флаги в знак солидарности с Украиной после российского удара по Кривому Рогу, в результате которого погибло много детей.
- Литва, Италия, Франция, Германия и Канада осудили атаку на гражданские объекты и подтвердили свою поддержку Украине в достижении справедливого мира.
Западные посольства в Украине присоединились к трауру по жертвам российского удара по Кривому Рогу, среди которых много детей. Литва, Италия, Франция и другие страны приспустили флаги, осудив атаку на гражданские объекты.
Об этом рассказывает 24 Канал. Западные посольства в Украине выразили соболезнования и присоединились к трауру по жертвам жестокого российского удара по жилому кварталу Кривого Рога, в результате которого погибли девять детей.
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Западные посольства выразили соболезнования после удара по Кривому Рогу
Посольства Литвы и Италии сообщили, что приспустили государственные флаги в знак солидарности с Украиной. Литовские дипломаты заявили, что их страна вместе с Украиной будет делать все возможное для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее преступления.
Литва вместе с Украиной сделает максимум возможного, чтобы привлечь Россию к ответственности за все ее отвратительные преступления против Украины,
– отметили в посольстве Литвы.
Итальянские дипломаты также выразили глубокие соболезнования.
Мы присоединяемся к трауру Украины по многим невинными жертвами, среди которых много детей, погибших в результате жестокого российского удара по Кривому Рогу. Мы рядом с Украиной в поисках путей к справедливому миру,
– говорится в заявлении посольства Италии.
Флаги приспустили также перед посольствами Франции и Германии. Канадские дипломаты решительно осудили российские удары по гражданским целям, в частности по детским площадкам и жилым домам.
Осуждаем Россию за умышленное поражение гражданских целей, таких как детские площадки и жилые дома,
– заявили в канадском посольстве.
Министр иностранных дел Норвегии, Эспен Барт Эйде, также выразил обеспокоенность.
Решительно осуждаем ужасные удары РФ по Украине, произошедшие в последние дни. Удары по жилым кварталам Кривого Рога и Харькова вписываются в очень тревожную тенденцию ударов по жилым районам,
– заявил Эйде.
Все западные посольства подчеркнули свою поддержку Украине и заявили о готовности содействовать в достижении справедливого мира.