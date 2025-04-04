Прохожие не сдерживали слез: криворожане вышли на минуту молчания с фотографиями погибших горожан

Утром субботы, 12 апреля, жители Кривого Рога минутой молчания почтили память жертв российской баллистической атаки. Люди вышли на проспект 200-летия города с фотографиями погибших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои. Кривой Рог". В частности, с фотографиями своих друзей присоединились и пострадавшие в результате вражеского террора.

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Как прошла акция

Криворожане почтили память 20 погибших в результате российского удара 4 апреля. Прохожие не сдерживали слез, а водители останавливались и выходили из автомобилей.

К слову, вчера, 11 апреля, место трагедии посетил Владимир Зеленский. Президент и руководитель ОВА Сергей Лысак принесли на детскую площадку игрушки и зажгли лампадки.

Минута молчания в Кривом Роге: смотрите фото

Напомним, 9 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о визите 32 иностранных дипломатов. Политики почтили память жертв и пообщались с родственниками убитых. "Важно, чтобы иностранные дипломаты увидели последствия преступного террора России собственными глазами", – отметил Сибига.