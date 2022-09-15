В ВСУ сообщили, какими ракетами россия атаковала Кривой Рог и какая ситуация в регионе
Источник:ОК "Юг"
Для ракетного удара по Кривому Рогу враг применил аэробалистические ракеты типа "Кинжал" и "Искандер". Специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки.
В общей сложности по Криворожью выпустили 7 крылатых ракет, рассказали в ОК "Юг". Поврежден гидротехнический объект и транспортная инфраструктура.
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Россияне хотели создать чрезвычайную ситуацию
Ситуация в Кривом Роге находится под контролем спасательных и аварийных служб. Идет ликвидация последствий.
Враг пытался создать чрезвычайную ситуацию в регионе. К счастью, пострадавших нет.
Что известно о ракетах
Главная опасность "Кинжала" – огромная скорость. Она может разгоняться до 4 километров в секунду. Запускают такие ракеты с самолетов. Перехватывать их очень тяжело, для этого требуются специализированные противоракетные комплексы.
"Искандер" же запускают с земли. Эта ракета летит по совсем другой траекторией, однако тоже имеет высокую скорость – более 8000 километров в час. Стоимость одной ракеты составляет от 1 до 3 миллионов долларов.
Удар по Кривому Рогу: что известно
- Россияне попали по дамбе Карачуновского водохранилища. Уровень воды в реке Ингулец поднялся на 2 – 3 метра.
- В ОП предупреждали, что на месте удара есть утечка воды. Есть риск подтопления отдельных районов города.
- В городе объявили эвакуацию жителей более 20 улиц.
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