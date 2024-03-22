Оккупанты атаковали Кривой Рог: в городе введены графики аварийных отключений

В пятницу, 22 марта, российские войска нанесли очередной циничный массированный ракетный удар по территории Украины. В Кривом Роге есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

В городе вводят графики аварийных отключений света. Об этом сообщил председатель Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

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Комбинированная атака по Кривому Рогу

Вилкул сообщил о комбинированной атаке по Кривому Рогу. Город атаковали дронами и ракетами.

В результате ударов есть повреждения на одном из объектов критической инфраструктуры. В городе введены графики аварийных отключений.

Он добавил, что больницы и другие объекты инфраструктуры, где могут, переходят на генераторы.

Где есть возможность – лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки,

– отметил он.

Вилкул отметил, что обошлось без жертв и пострадавших.

"Для устранения последствий ударов задействованы все службы, но сейчас сказать, сколько на это нужно времени очень сложно. Делается все возможное", – добавил глава Криворожской военной администрации.

Сегодня, в 11:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере ЧАО "ИНГОК" (Ингулецкий район), в 13:00 – в карьере "Первомайский" ЧАО "ЮГОК" (Терновский район), и в 14:00 будет проведен взрыв в карьере "Южный" (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет.

В Днепропетровской ОГА рассказали, что повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. От взрывной волны у людей выбило окна в домах. Наблюдаются перебои со светом и водоснабжением.

Оккупанты атаковали Кривой Рог / Фото Сергея Лысака

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