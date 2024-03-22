Оккупанты атаковали Кривой Рог: в городе введены графики аварийных отключений
Источник:Александр Вилкул
В пятницу, 22 марта, российские войска нанесли очередной циничный массированный ракетный удар по территории Украины. В Кривом Роге есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
В городе вводят графики аварийных отключений света. Об этом сообщил председатель Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
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Комбинированная атака по Кривому Рогу
Вилкул сообщил о комбинированной атаке по Кривому Рогу. Город атаковали дронами и ракетами.
В результате ударов есть повреждения на одном из объектов критической инфраструктуры. В городе введены графики аварийных отключений.
Он добавил, что больницы и другие объекты инфраструктуры, где могут, переходят на генераторы.
Где есть возможность – лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки,
– отметил он.
Вилкул отметил, что обошлось без жертв и пострадавших.
"Для устранения последствий ударов задействованы все службы, но сейчас сказать, сколько на это нужно времени очень сложно. Делается все возможное", – добавил глава Криворожской военной администрации.
В Днепропетровской ОГА рассказали, что повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. От взрывной волны у людей выбило окна в домах. Наблюдаются перебои со светом и водоснабжением.
Оккупанты атаковали Кривой Рог / Фото Сергея Лысака
Массированный ракетный обстрел Украины: что известно
- Утром 22 марта оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Для атаки использовали крылатые ракеты, беспилотники и ракеты "Кинжал".
- Энергоатом сообщил, что в 05:10 22 марта во время масштабной ракетной атаки на Украину отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская". Она соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.
- Во Львовской области также была объявлена тревога. В результате атаки "Шахеда" было зафиксировано разрушение объектов инфраструктуры. Беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине.