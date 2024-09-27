Пострадало здание полиции, образовательное учреждение и более 80 авто: все об ударе по Кривому Рогу

Россия продолжает цинично обстреливать мирные украинские города. В пятницу, 27 сентября, россияне совершили ракетную атаку на Кривой Рог.

Под удар попало помещение отделения полиции, учебное заведение, повреждено более 80 автомобилей и, к сожалению, известно о погибших. Все, что известно о циничной российской атаке на Кривой Рог, читайте в материале 24 Канала.

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Разрушениям подверглись почти 30 зданий

О взрывах в Кривом Роге стало известно в 9:16. Местные власти подтвердили ракетный удар и просили жителей не снимать и не распространять в соцсетях последствия удара.

Впоследствии стало известно, что из-за атаки частично разрушено пятиэтажное здание Криворожского районного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Кроме здания полиции, пока известно о повреждении расположенных рядом 23 частных домов, 3 девятиэтажек, учебного заведения и более 80 авто, из которых 8 – служебные.

Над ликвидацией последствий удара работают все оперативные и коммунальные службы.

Как хлопнуло – окна затряслись, и двери – все начало трястись. Сильный взрыв был, аж дом качнуло. У меня дома все, к счастью, целое,

– рассказала местная жительница Общественному.

А на площади Освобождения развернули штаб помощи пострадавшим. Там можно получить необходимые стройматериалы и написать заявление на материальную помощь.

Есть пострадавшие и погибшая

На месте удара продолжаются поисково-спасательные действия. Предварительно, под завалами могут быть люди.

Под завалами могут находиться четверо сотрудников полиции, мы слышали признаки жизни во время минуты тишины,

– сообщил начальник полиции Днепропетровской области Александр Ганжа.

К сожалению, впоследствии стало известно, что из-под завалов достали погибшую женщину.

Также в результате атаки известно о шести раненых. Трое из них – мужчины 1978, 1979 и 1986 годов рождения, – доставлены в больницы города в состоянии средней тяжести. У них диагностированы черепно-мозговые травмы, резаные раны, переломы.

Еще трем пострадавшим мужчинам медики оказали помощь на месте.

Кривой Рог приходит в себя после утренней атаки / Фото Суспільне Дніпро