От мощного взрыва содрогнулся город: последствия российского удара по Кривому Рогу

В пятницу, 27 сентября, Россия ударила по Кривому Рогу. Целью стало здание Криворожского районного управления полиции. Продолжается поисково-спасательная операция.

Недавно из-под завалов достали тело еще одного человека. Подробнее о последствиях российского удара в эфире 24 Канала рассказал корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев.

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Каким оружием Россия атаковала Кривой Рог

Предварительно известно, что в результате ракетной атаки из-под завалов достали тела 4 погибших – двух женщин и двух мужчин. Еще 6 человек получили ранения: половине помогли на месте, дальше они будут лечиться амбулаторно, другую же часть в состоянии средней тяжести отправили в медучреждения. Врачи делают все возможное, чтобы их текущее состояние здоровья не ухудшилось.

Мощный взрыв Кривой Рог содрогнулся около 09:15 утра, то есть в начале нового рабочего дня. Мониторинговые каналы предположили, что враг совершил атаку с помощью баллистической ракеты "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.

Кроме админздания Криворожского районного управления полиции, взрывной волной повреждено более 30 частных домовладений в соседнем частном секторе, несколько многоэтажек, учебное заведение, около 80% автомобилей. Также повыбивало стекла в окнах и повредило крыши в зданиях рядом.

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Городской и районный совет сразу открыл оперативный штаб, где пострадавшие могли оставить заявки на возмещение и получить строительные материалы. При необходимости заявки будут принимать в следующие несколько дней. Также в случае необходимости люди могли воспользоваться услугами психологов.

"Городская власть объявила понедельник, 30 сентября, Днем траура по погибшим и раненым в результате пятничной утренней ракетной атаки на город Кривой Рог", – отметил Александр Фефилатьев.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родственникам и близким погибших.