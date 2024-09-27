Россия ударила по Кривому Рогу: первые кадры с места попадания

Россия продолжает бить по мирным украинским городам. В частности, под ударом оказался Кривой Рог.

Днем 27 сентября Россия атаковала Кривой Рог. Известно о по меньшей мере 5 пострадавших.

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Есть значительные разрушения

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.



Россия атаковала Кривой Рог / Фото Днепропетровская областная прокуратура

Разрушениям подверглись здание районного управления полиции, жилые дома, автомобили.

Информация о пострадавших может меняться, ведь поисково-спасательная операция продолжается.



Россия ударила по админзданию / Фото Днепропетровской областной прокуратуры

Очередное преступление России против Украины фиксируют правоохранители.

В Никополе 21 сентября российские захватчики попали дроном-камикадзе по машине, в которой находились люди. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В результате этого обстрела погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет. Также ранения получили два человека – 4-летняя девочка и 25-летний мужчина.