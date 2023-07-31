Обстрел Кривого Рога: во время выполнения работ пострадал спасатель

Российские военные двумя ракетами атаковали Кривой Рог. Во время спасательной операции пострадал один из сотрудников ГСЧС.

Во время выполнения работ после обстрела Кривого Рога спасатель ГСЧС получил травму. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Жизни спасателя ничего не угрожает

В Кривом Роге после ракетной атаки продолжаются поисково-спасательные работы. Чрезвычайщикам удалось спасти 3 человека, из них ребенка 2013 года рождения.

Очередной террор. Кривой Рог. Снова под ударом террористов гражданские объекты, снова они направляют свои ракеты по мирному населению и терроризируют наших людей. Ведь с жилыми домами воевать гораздо легче, чем на поле боя,

– отметил глава ГСЧС Сергей Крук.

В Кривом Роге произошел обвал во время спасательной операции

Во время спасательной операции в Кривом Роге часть 9-этажного дома, который атаковала Россия, рухнула.

К счастью, в результате обрушения никто не пострадал. Спасатели, которые разбирали завалы, успели отскочить, когда часть дома упала.

В то же время жильцы дома и журналисты были на безопасном расстоянии.

Россия атаковала Кривой Рог: что известно