Россия цинично ударила по Кривому Рогу в День траура

Вечером 4 апреля Россия нанесла баллистический удар по Кривому Рогу, убив и ранив десятки людей. Именно в этот день в городе был объявлен траур по погибшим в результате атаки 2 апреля.

В результате удара по жилому району Кривого Рога 4 апреля погибли 14 человек, среди которых по меньшей мере 5 детей, передает 24 Канал.

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Оккупанты атаковали Кривой Рог в День траура

4 апреля утром руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул напомнил, что сегодня в городе объявлен траур по четырем мирным людям, погибшим в результате террористической атаки 2 апреля.

Именно сегодня в городе был День траура по удару, который в среду унес жизни четырех человек. Нет слов, чтобы комментировать эту боль,

– прокомментировала трагедию секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регины Харченко.

Напомним, что днем ​​2 апреля враг обстрелял Кривой Рог баллистикой. Противник ударил по одному из местных предприятий. Тогда погибли четыре человека. Среди них – работницы автомойки Яна Курто и Инна Винцковская. Яна Курто была патриоткой, помогала с поисками семьи погибшего воина, Инна Винцковская любила детей и работала воспитателем в детском саду до начала вторжения.