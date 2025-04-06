Как Путин терроризирует Зеленского

Почти ежедневные удары России по Кривому Рогу нельзя рассматривать иначе, чем персональный террор Владимира Путина против Владимира Зеленского.

Логика повышения ударов по Украине

Никаких военных целей такие удары не преследуют. Цель одна – сломать лично Зеленского, потому что это его родной город. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

К теме Это раскрывает истинную цель удара по Кривому Рогу, – майор запаса о специфике кассетной ракеты

Убийство детей на площадке – это военное преступление и терроризм со стороны России. Это невозможно оценить иначе. Удар 4 апреля – это ответ Марко Рубио по поводу истинных намерений Кремля.

Так же не преследуют никаких военных целей ежедневные удары по жилым домам в Харькове. Это беспощадный террор города, обеспечивающий устойчивость всего левого берега. Не сломав Харьков, Путин не может достичь своих политических целей. Отсюда и эти зверства, чтобы сломать волю. Повышение интенсивности ударов России по Днепру – в этой же логике.

Владимир Путин – международный преступник и террорист. Люди, которых он посылает на переговоры, – это представители террориста, даже если они с гарвардским и стенфордским дипломом. С ними можно и следует вести переговоры об освобождении заложников, предусматривая меры защиты против рецидивов террора.

Маркетинговая стратегия россиян

Говорить с ними о бизнесе бесполезно. Пока у них будет возможность сеять страх, они будут продавать страх – это их главный товар и одновременно маркетинговая стратегия.

Инструментарий борьбы с террористами известен, ничего нового не придумали. Их надо физически лишить возможности сеять страх. В идеале – физически прикончить. Все остальное – или временные подготовительные меры для устранения террористов, или иллюзии.

Тем, кто заговорил о необходимости "возвращения России" – в футбол, оперу, бизнес, политический диалог и т.д. – надо помочь трезво оценить последствия.

Вы "возвращаете" террористов, которые убивают детей ракетами и дронами в песочницах, на качелях, в кроватках. Террористов, которые не наказаны. Подкрепляете ролевую модель террористического государства.