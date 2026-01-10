Россия массированно атакует Кривой Рог: в городе серия взрывов и сообщают о проблемах со светом

Под российским массированным ударом в ночь на 10 января оказалась Днепропетровская область. В Кривом Роге сообщают о взрывах, есть информация о пожарах.

В некоторых домах пропал свет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны города Александра Вилкула, местные и мониторинговые каналы.

Какова ситуация в Кривом Роге?

Воздушную тревогу для Кривого Рога объявили вечером 9 января около 23:12. Воздушные силы вскоре после этого сообщали о группах ударных беспилотников, которые находились в пределах Днепропетровской области.

Впоследствии предупредили о большой группе дронов, которая двигалась в направлении самого Кривого Рога. Вскоре после этого в сети появилась информация о взрывах. В частности, громко было в северной части города.

По предварительной информации, в по меньшей мере трех микрорайонах города фиксируют перебои с поставками электроэнергии. Также есть данные о том, что кое-где в результате российских ударов вспыхнули пожары.

Что известно о предыдущих атаках на город?