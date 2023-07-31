Удар по Кривому Рогу: в Воздушных силах рассказали, какими ракетами могла ударить Россия

Россия атаковала Кривой Рог двумя ракетами. В Воздушных силах ВСУ рассказали, каким оружием в этот раз мог ударить Кремль.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что по состоянию на 10:20 31 июля только предварительно можно говорить о типе ракет, которыми Россия атаковала Кривой Рог. Ведь взрывы в городе прозвучали буквально ориентировочно в 9:07 31 июля, пишет 24 Канал.

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Юрий Игнат объяснил, что тип ракет можно определить окончательно, когда наши специалисты найдут их обломки.

Скорее всего, это была баллистика, по предварительным данным. Вы знаете насколько баллистическое вооружение опасно, как быстро может прилетать, и насколько разрушительно,

– объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.

По его словам, нужно дождаться, когда на месте найдут остатки ракет, и тогда окончательно можно будет сказать, что именно это было.

Юрий Игнат в очередной раз объяснил, что баллистическое вооружение опасно тем, что вылетает из наземной установки, которую заранее приготовили россияне.

"Буквально считанные минуты… Чем ближе (установка – 24 Канал) к месту попадания, тем меньше времени на какое-то реагирование и тем более на воздушную тревогу", – объяснил Игнат.

Он добавил, что баллистика тем и опасна, что для того, чтобы уйти в укрытие, очень мало времени.

Кстати, воздушную тревогу в Кривом Роге объявили ориентировочно в 9:02 31 июля. Уже буквально через 5 минут – ориентировочно в 9.07 31 июля – глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах.

Юрий Игнат объяснил, что баллистическое вооружение врага разное:

С-300 могла ударить с отклонением. Ведь чем дальше ее запускают по расстоянию, тем менее точно она попадает в цель;

"Искандер-М" – это высокоточное оружие, которое целит довольно точно, обеспечивая радиус попадания 10 – 20 метров.

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