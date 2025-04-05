"Там маленький ребенок, там все "200": жуткие кадры первых минут после удара по Кривому Рогу

Вечером 4 апреля россияне нанесли циничный удар по Кривому Рогу баллистической ракетой. Правоохранители показали жуткие кадры того, что происходило через несколько минут после атаки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Смотрите также "Ты мое солнышко": в сети показали щемящие кадры, как мама плачет над погибшим 15-летним сыном

Полиция показала видео с бодикамер после удара

Алексей Билошицкий заметил, что оккупанты нанесли удар в весенний вечер: кто-то возвращался с работы, кто-то готовил ужин, на улице играли дети.

После атаки патрульные немедленно прибыли на место и увидели настоящий ад: погибшие горожане, дети. Правоохранители оказали первую помощь тем, кому еще можно было помочь. Обеспечили беспрепятственный проезд для оперативных служб.

Что происходило в первые минуты после атаки: внимание, на видео присутствуют чувствительные кадры!

В результате попадания повреждены жилые дома, машины, школы. Погибло 18 человек, среди которых было 9 детей. Число пострадавших превысило 70.

Однако даже этого врагу оказалось мало. Через несколько часов россияне повторно атаковали Кривой Рог – на город налетела стая "Шахедов". Один из дронов попал в частный дом, забрав жизнь пожилой женщины.

Заметим, Владимир Зеленский заявил, что его "неприятно удивила" реакция посольства США на обстрел. "Такая сильная страна, такой сильный народ – и такая слабая реакция. Даже слово "русский" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей", – подчеркнул президент.