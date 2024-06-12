Удар по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 9, пострадавших – почти 30

Днем 12 июня российские военные цинично ударили по Кривому Рогу. К сожалению, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Мощный взрыв прогремел в Кривом Роге около 15:48. Впоследствии стало известно, что враг ударил по жилому сектору.

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В результате удара есть погибшие и пострадавшие

Российские военные 12 июня ударили по жилой застройке в Кривом Роге. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, а также пропавшие без вести.

По состоянию на 18:10 известно о 8 погибших и 21 раненом. Среди травмированных 2 детей.

Сейчас продолжаются спасательные работы. Спасатели продолжают разбирать завалы, ведь 4 человека считаются пропавшими без вести.

Поисковая операция продолжается. Работники ГСЧС, Национальной полиции, коммунальные службы, волонтеры делают все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. На месте происшествия работают кинологи с поисковыми собаками и психологи,

– добавили в ГСЧС.

Последствия российского удара по жилой застройке в Кривом Роге – больше в галерее

Зеленский опубликовал последствия ракетного удара

Владимир Зеленский опубликовал последствия вражеского удара. Он показал кадры с места российского удара и призвал партнеров усилить противовоздушную оборону в Украине.

Ракетный удар россиян по Кривому Рогу. На данный момент 11 раненых людей и 6 погибших. Мои соболезнования семьям и близким погибших. На месте работают все необходимые службы. Современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И мы максимально нуждаемся в них,

– сообщил Зеленский.

Последствия российского удара по Кривому Рогу: смотрите видео

Сейчас правоохранители фиксируют очередное военное преступление страны-агрессора. Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Александр Вилкул также сообщил, что уже местные власти развернули штаб помощи пострадавшим.

Также местные власти уже выдают необходимые материалы, а также принимают заявления на помощь из городского бюджета. Вилкул добавил, что на месте работают психологи, а также будет оказана помощь во временном расселении тех, кому это необходимо.