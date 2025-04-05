Удар по Кривому Рогу: Зеленский назвал имена детей, погибших в результате атаки

Циничный удар России по Кривому Рогу 4 апреля унес жизни 18 человек. Президент Украины Владимир Зеленский назвал имена 9 погибших детей.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Как звали детей, которые погибли в Кривом Роге

Зеленский назвал имена всех девяти детей, жизни которых цинично забрала российская ракета в Кривом Роге 4 апреля.

Трехлетний Тимофей, к сожалению, умер сегодня в больнице. Семилетний Радислав. Арина, которой навсегда тоже 7 лет. Девятилетний Герман. Пятнадцатилетний Даниил. Пятнадцатилетний Никита. Пятнадцатилетняя Алина. Константин, которому навсегда 16 лет. Никита – 17 лет. Это дети, которые были убиты ударом российской баллистической ракеты по Кривому Рогу,

– сообщил президент.