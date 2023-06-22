Так приходит "русский мир": появились жуткие кадры воронки после удара в Криворожском районе

Ночью 22 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Криворожскому району. Власти обнародовали видео воронки на месте прилета.

Террористы выпустили ракеты по Лозоватской громаде Криворожского района. К счастью, в результате удара никто не пострадал.

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Как выглядит воронка по прилету в Криворожском районе

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук обнародовал видео, на котором видны последствия ракетного удара по Криворожскому району. На кадрах изображена большая и глубокая воронка.

Вот как "русский мир" приходит к мирным людям,

– прокомментировал последствия Лукашук.

Воронка в Криворожском районе: смотрите видео

Отметим, что российский враг запустил ракеты из акватории Азовского моря, откуда время подлета значительно меньше, чем из акватории Каспия. Тип ракет устанавливается. По данным Воздушных сил, вероятно, это были Х-22.

В результате обстрела Криворожского района повреждены:

10 частных жилых домов,

1 хозяйственная постройка,

2 гаража,

2 автомобиля,

1 газопровод,

водопровод,

линии электропередачи

Главное – обошлось без жертв и пострадавших. В настоящее время спасатели еще обследуют места прилетов.

Последствия ракетного удара по Криворожскому району / фото ОВА

Важно! Ночью 22 июня российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами "Shahed-136/131". Из бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Азовского моря противник совершил пуск трех крылатых ракет Х-22, с МиГ-31К – трех аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Также зафиксированы пуски четырех иранских "Шахедов" – три вражеских дрона уничтожены противовоздушной обороной.

К счастью, ракеты врага не достигли своих целей на Днепропетровщине. Впрочем, оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры Украины.