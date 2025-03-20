Самая массированная атака на Кропивницкий: что известно о последствиях обстрела

Россия продолжает атаковать мирные города. На этот раз она массированно атаковала Кропивницкий.

Ночью 20 марта Кропивницкий пережил самую массированную атаку за время войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Кировоградскую ОГА.

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Обошлось без пострадавших

Андрей Райкович рассказал, что в результате вражеского обстрела разбиты мирные жилые дома: частный сектор, многоэтажки.

Как издевательство – вражеские дроны попали по улице Мира,

– говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв, однако есть раненые, среди них – ребенок.

Врачи оперативно оказывают первую неотложную помощь. Проведено несколько операций.

На месте провел заседание оперативного штаба. Приняли решение о развертывании передвижного пункта несокрушимости. Утром все коммунальные службы города будут работать над ликвидацией последствий.

Последствия атаки / Фото Андрея Райковича

Что будет с движением поездов

В Укрзализныце рассказали, что движение поездов через станцию Кропивницкий восстановлено, напряжение есть, все повреждения устранили

Всех пассажиров на вокзале Кропивницкого с билетами на поезд №53/253 Днепр, Кривой Рог – Одесса, который уже следует объездным маршрутом, пригласили на борт поезда №7 Харьков – Одесса. Посадку осуществляют по текущим билетам.