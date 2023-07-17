Немного устал: появились спутниковые снимки повреждения Крымского моста
17 июля 2023, 20:07Читати новину українською
Источник:твитер Кристофера Миллера
Ночью 17 июля украинские морские дроны атаковали Крымский мост. Поврежденное полотно видно даже из космоса.
В сети появились фотографии Крымского моста после взрывов с другого ракурса. Повреждения хорошо просматриваются даже на фото со спутника.
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Что показывают фото со спутника
Повреждение полотна можно увидеть даже из космоса. На спутниковых снимках отчетливо видно темное пятно, очевидно, от удара. Если приблизить, то можно увидеть те самые разрушения путепровода, которые распространялись в сети сразу после взрыва.
Как выглядит Крымский мост со спутника: фото Maxar
А на кадрах в видео, приведенном ниже, можно четко увидеть разницу в формате "до и после":
Россиянам предлагают объезжать мост по территории Украины
- В ночь на 17 июля на Крымском мосту раздались мощные взрывы, в результате чего дорожное полотно повредилось. Министр цифровой трансформации Украины сказал, что объект атаковали украинские морские дроны.
- Пропагандисты утверждают, что железнодорожные пути не повреждены, а "все конструкции моста находятся на своих опорах". Относительно опор – вряд ли, ведь сравнительные фото свидетельствуют, что их "подкосило".
- Украинская разведка заявила, что из-за разрушения секции моста у россиян возникнут проблемы с логистикой. На выездах из Крыма образовались километровые пробки, поэтому оккупанты предлагают объезжать полуостров по территории Украины "под удары артиллерии" и отменяют автобусы.
- В сторону Мелитополя уже образовалась пробка протяженностью более 5 километров. В целом же на временно оккупированных территориях россияне образовали пробку в 25 километров.
- Хотя оккупационные власти заявляют, что "паники нет", однако их действия свидетельствуют об обратном. Когда починят Крымский мост, пока неизвестно, однако оккупанты наивно надеются, что это будет быстро.