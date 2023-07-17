Немного устал: появились спутниковые снимки повреждения Крымского моста

Ночью 17 июля украинские морские дроны атаковали Крымский мост. Поврежденное полотно видно даже из космоса.

В сети появились фотографии Крымского моста после взрывов с другого ракурса. Повреждения хорошо просматриваются даже на фото со спутника.

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Что показывают фото со спутника

Повреждение полотна можно увидеть даже из космоса. На спутниковых снимках отчетливо видно темное пятно, очевидно, от удара. Если приблизить, то можно увидеть те самые разрушения путепровода, которые распространялись в сети сразу после взрыва.

Как выглядит Крымский мост со спутника: фото Maxar

А на кадрах в видео, приведенном ниже, можно четко увидеть разницу в формате "до и после":

Россиянам предлагают объезжать мост по территории Украины