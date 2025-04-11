Буданов так и сделает, – Ходжес об ударе по Крымскому мосту

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес высказался относительно возможного удара ВСУ по Крымскому мосту. Он заявил, что Крым важно изолировать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Удар по Крымскому мосту изолирует оккупированный полуостров

Бен Ходжес уже несколько раз говорил, что Украина ударит по Крымскому мосту. Детали возможной операции, конечно же, не обнародуют. Но очевидно, что цель – разрушить мост настолько, чтобы им нельзя было пользоваться.

Я бы сказал, что генерал Буданов так и сделает, когда будет готов. Знаете, я всегда считал, что Крым является решающей территорией этой войны. Если Россия потеряет Крым, который она незаконно аннексировала еще в 2014 году, если она окончательно его потеряет – это то, что имеет наибольшее значение, это то, что имеет наибольшее значение для россиян. И поэтому ключ к Крыму – это сначала изоляция. И это, конечно, означает, что нужно вывести из строя мост, а также разорвать сухопутный доступ,

– сказал Ходжес.

Впрочем, он отметил: разрушение моста потребует большого количества взрывчатки, потому что одной ракеты или беспилотника будет мало. Крымский мост большой. Поэтому вопрос не в том, есть ли у Украины оружие, чтобы дотянуться на такое расстояние, а в том, чтобы его было достаточно.

Оккупанты хорошо прикрывают мост ПВО, но история знает примеры, "когда войскам удавалось преодолеть хорошо защищенные сооружения и вывести их из строя".

"И я думаю, что если кто-то в мире может это сделать, то это будет Украина, и они сделают это, когда наступит нужное время. И у них все готово. Я с нетерпением буду ждать этого дня, но я не могу сказать вам, как именно они это сделают, потому что если это будет какая-то хитрая операция, то для этого нужно много средств, чтобы это сделать", – подытожил военный.

Однако есть и другое мнение. Петр Андрющенко считает, что следует бить не по Крымскому мосту, а по другим объектам врага.