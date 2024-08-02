Шансы есть, – Буданов не исключил уничтожение Крымского моста в ближайшие месяцы

Керченский мост, который незаконно построили россияне после аннексии украинского Крыма, может быть разрушен в ближайшие несколько месяцев. Украина имеет соответствующие шансы для этого.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что работа над возможным уничтожением Крымского моста идет, передает 24 Канал.

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Что сказал Буданов о возможном уничтожении Крымского моста

Кирилл Буданов отметил, что все в украинской разведке работают как над дальними ударами, так и над уничтожением Керченского моста на территории оккупированного украинского полуострова.

Это все требует, скажем так, комплексного решения. Работа идет,

– сказал глава ГУР МО.

В то же время на вопрос журналистов о том, будет ли в ближайшие несколько месяцев разрушен Крымский мост, глава украинской разведки ответил, что шансы для этого есть.

К слову, ранее Кирилл Буданов заявлял, что Крымский мост является "наиболее лишней" инженерной конструкцией на оккупированном россиянами Юге. Генерал также подчеркнул, что этот мостовой переход имеет сакральный смысл для оккупантов, а его уничтожение гораздо глубже и важнее, чем удар по эшелону в виде 60 вагонов техники в полном составе.

Кроме того, представитель ГУР Евгения Ерина отметил, что если будет стоять задача уничтожить Керченский мост, то для его выполнения вряд ли будет применен только один вид вооружения. Вероятно, это будет несколько видов оружия.