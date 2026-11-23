В эксклюзивном интервью для 24 Канала авиационный эксперт Константин Криволап раскрыл подробности подготовки удара по Крымскому мосту и работы украинской авиации во время массированных атак. Для атаки на мост Украина задействовала около 11 абсолютно секретных дронов, среди которых 6-тонный беспилотник "Фламинго".

Украина готовит все более сложные операции против российской военной инфраструктуры, а Крымский мост остается одной из важнейших целей. В то же время украинская авиация продолжает отражать массированные российские атаки, а европейские страны разрабатывают собственные средства противоракетной обороны.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, как готовили удар по Крымскому мосту, почему для операции могли задействовать около 11 секретных дронов, в частности 6-тонный беспилотник "Фламинго", и какими возможностями будет обладать европейская антибаллистическая программа Freyja, призванная стать альтернативой Patriot.

Атака на Крымский мост и секретные "Фламинго"

Как удалось провести комбинированную атаку на Керченский мост без использования Starlink?

Знаете, здесь все взаимосвязано. Представьте себе, что чувствует Путин, когда Трамп и Си Цзиньпин усаживают его за детский столик. А тут еще и Керченский мост лежит так, что его не могут восстановить. Советники боятся подойти и доложить, ведь кто скажет, тому крышка.

Напомним, 17 ноября Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по Керченскому мосту. По данным президента Владимира Зеленского, операцию СБУ и Генштаб готовили в течение нескольких недель. Для нанесения удара использовали целый арсенал украинских разработок: беспилотники "Довбуш", "Вендета", Da Vinci, "Сичень", "Рута", "Паляница", FP-1, ракеты "Нептун" и "Фламинго". В результате атаки автомобильная арка и пролет обрушились в воду. Впоследствии украинские военные поразили и железнодорожную часть переправы.

К тому же судоходство в Азовском море восстановить не могут. Ситуация для нас довольно неплохая. Чтобы провести эту операцию, нужно было решить целый комплекс проблем и очень серьезно подготовиться.

Как известно, непосредственно операция готовилась более месяца и состояла из семи этапов. Но важно понимать, что это был лишь заключительный этап подготовки, которая длилась значительно дольше. Уничтожали конкретные российские средства: радиолокационные станции "Небо-У", старые комплексы "П-18", "Подлеты", "Касты".

Также ликвидировались средства радиоэлектронной борьбы и другие РЛС, контролировавшие воздушное пространство Крыма. Наши "Призраки" добирались до Тарханкута и уничтожали башни связи.

То есть мы увидели лишь финальную фазу. На самом деле масштабная подготовка началась еще в ноябре прошлого года, когда "Птицы Мадяра" начали активно залетать в Крым и прокладывать путь для более мощных украинских беспилотников, которые могли наносить значительно больший ущерб. Эта работа велась постоянно.

Примерно месяц–два назад сообщения об уничтожении российских объектов в Крыму стали появляться реже. Это объяснялось тем, что там осталось совсем мало целей. Россияне пытались ничего не включать, чтобы их не заметили. Но украинские силы все равно находили и поражали их. Перед операцией нанесли последние удары и уничтожили остатки российских средств наблюдения и РЭБ. После этого появилась возможность использовать сетевую связь.

Одна из версий заключается в том, что такую связь могли применить для обеспечения управления "Фламинго". Что касается других беспилотников, сказать сложнее, ведь официальной информации об этом нет.

Например, ракета "Нептун" вряд ли наводится по технологии FPV-дрона. Я пытался найти примеры управления большой крылатой ракетой по принципу FPV, когда оператор напрямую наводит ее на цель. Вероятно, это было необходимо для того, чтобы обеспечить чрезвычайно точное попадание "Фламинго".

Ракета весит около шести тонн. К моменту подлета к цели она, вероятно, уже израсходовала часть топлива и весила примерно пять тонн. При этом ее боевая часть составляет около 1,15 тонны. Именно она смогла выполнить задачу, которую не удалось реализовать во время предыдущей попытки взорвать арку Керченского моста с воды.

Тогда конструкция выдержала взрыв: колонны и элементы крепления арки устояли. Поставленную задачу выполнить не удалось. Теперь подготовились значительно лучше и задействовали необходимое количество средств поражения.

По сообщениям президента, их было около 11. Некоторые из них были настолько секретными, что даже мои знакомые специалисты не знали об их существовании. Это были секретные разработки и продукция украинских специалистов.

И важно, что каждое средство поражения – беспилотник, дрон-ракета или ракета – выполняло свою функцию. Все было четко скоординировано и слаженно.

Если вспомнить удар по Новороссийску примерно два месяца назад, когда были поражены боевые корабли остатков российского Черноморского флота и нефтяные терминалы, то там также применили большое количество различных средств.

Я тогда говорил, что этот удар может войти в учебники по тактике ведения войны, ведь впервые было применено такое сочетание различных средств. Я понимал, что это предвещало следующую масштабную операцию. И вот она состоялась – именно тогда, когда Путина носом тыкали в салат.

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Работа МиГ-29 и F-16 во время массированных атак

Какую роль МиГ-29 и F-16 играют во время массированных российских атак? В чем их сильные стороны и чем отличаются эти самолеты?

Они, прежде всего, уничтожают крылатые ракеты, а иногда – цели, которые очень похожи на них. Речь идет о небольших крылатых ракетах, которые мы называем реактивными "Шахедами" или реактивными "Геранями". Правильнее, пожалуй, говорить о реактивных "Геранях", ведь от "Шахедов" в них осталось немного.

Я не вижу, чтобы Иран сейчас каким-то образом помогал России именно в производстве этих дронов или поставке комплектующих. Зато значительно большее влияние оказывает Китай. Он снабжает россиян не только двигателями, но и mesh-модемами, которые используют для атак на Украину.

Благодаря соответствующему оборудованию россияне могут объединять эти модемы в единую сеть. В целом почти все имеющиеся МиГ-29 и F-16 выходят на охоту во время таких атак. Около 80% реактивных дронов уничтожают именно украинские самолеты. Это дорогое удовольствие, но пока нет достаточного количества надежных дронов-перехватчиков.

Мы также сбиваем реактивные "Герани" беспилотниками-перехватчиками, хотя они летают не с такой же скоростью. Однако основную нагрузку по перехвату этих целей пока берет на себя авиация.

Президент Владимир Зеленский отметил работу наших пилотов и Воздушных сил не случайно. Во время последней атаки из 84 крылатых ракет удалось сбить 79. Это около 94%. Речь идет о действительно высоком показателе, особенно с учетом масштаба атаки.

Также было сбито 102 из 132 реактивных дронов – примерно 77%. Это тоже очень высокий результат, учитывая имеющиеся средства перехвата. В общей сложности за несколько часов атаки была уничтожена 181 воздушная цель. Такой результат свидетельствует о высоком уровне организации полетов, распределения целей и работы противовоздушной обороны – от обнаружения угроз до их непосредственного уничтожения.

Что касается различий между F-16 и МиГ-29, то общее у них то, что оба самолета могут быстро перемещаться и перехватывать цели там, где возникает угроза. В то же время у F-16 несколько лучший радар, позволяющий обнаруживать цели на фоне земли. У МиГ-29 такой возможности нет. Однако эту разницу можно компенсировать другими средствами, в частности наземными системами обнаружения.

Не исключаю, что во время последней атаки использовался самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Он мог заблаговременно прогнозировать, где возникнут угрозы, и направлять туда истребители для эффективного перехвата. Поэтому я бы прежде всего отметил масштаб работы наших пилотов: они смогли уничтожить такое большое количество крылатых ракет и реактивных дронов.

В то же время нужно понимать, что не всю 181 цель сбили исключительно пилоты. Были задействованы и другие средства противовоздушной обороны, но основную роль в этом сыграла именно наша авиация.

Охота на "Искандеры" и российские пусковые установки

Есть ли в Силах обороны отдельные подразделения, которые охотятся на российские "Искандеры"? Сколько таких пусковых установок осталось в России?

Что касается "Искандеров-М", у нас есть более или менее четкое представление. Их с каждым днем становится все меньше. На рубеже 2024–2025 годов у России было примерно 48–52 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Это те машины, которые выезжают на позиции с двумя ракетами. Они могут нести различные типы ракет – баллистические или крылатые.

Обычно установки выезжают из мест хранения, где их прячут в специально укрепленных капонирах или бетонных сооружениях. Дорога до пусковой площадки занимает примерно 40–50 минут. Россияне пытаются постоянно менять пусковые площадки, ведь как только мы устанавливаем их расположение, там начинается охота.

Раньше, когда у Украины еще не было собственных баллистических ракет, мы получали разведывательные данные о моменте запуска. В США для этого существует система SBIRS, работающая на основе инфракрасного обнаружения. Она фиксирует тепловые вспышки по всему миру. Эту систему разработали еще во времена холодной войны для наблюдения за запусками межконтинентальных баллистических ракет.

Впоследствии ее стали использовать также для обнаружения пожаров и стихийных бедствий. Она позволяет быстро определить место необычного мощного теплового выброса. Так мы можем понять, откуда запустили ракеты "Искандер" или "48Н6" с пусковых установок комплексов С-300 и С-400.

За последние два-три месяца Украина получила дополнительные возможности для обнаружения таких целей и более быстрой передачи информации. Сначала наши самолеты и беспилотники барражировали в районах, откуда могли осуществляться пуски. До этого также были в значительной степени уничтожены российские средства радиолокационного обнаружения и РЭБ, особенно в Брянской области. Это позволило украинским беспилотникам заходить в эти районы и вести разведку.

В ночь на 20 ноября Силы обороны Украины поразили три российские пусковые установки баллистических ракет. Одну из них удалось уничтожить, последствия поражения еще двух уточняются. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинские военные продолжают искать способы уничтожать средства, с помощью которых Россия атакует украинские города.

Примерно две недели назад мы с вами говорили о применении ракет FP-7. Возможно, это были ракеты, оставшиеся еще с испытаний. Тогда удалось поразить пусковые установки "Искандер".

Что именно было применено во время последней атаки – снова FP-7 или другие ракеты – я не знаю. Но факт в том, что у нас есть несколько специальных подразделений, которые занимаются охотой на оперативно-тактические комплексы "Искандер", а также пусковые установки С-300 и С-400. Они периодически сообщают о таких операциях и поражениях российской техники. В среднем мы поражаем одну-две пусковые установки в неделю.

Европейская антибаллистическая программа Freyja как альтернатива Patriot

Насколько реально, что европейская противоракетная система Freyja станет альтернативой Patriot? Что еще нужно сделать, чтобы запустить этот проект?

Здесь такая история. Еще примерно в марте этого года прозвучали громкие заявления о комплексе Фрейя. Тогда сообщалось, что в Европе есть все необходимые производители оборудования, которое нужно объединить для запуска этого проекта. Однако впоследствии возникли проблемы.

Помним расследование Михаила Ткача о так называемом "Mindichgate", в котором речь шла, в частности, о компании Fire Point, которая должна была участвовать в проекте. После этого работу над инициативой фактически приостановили.

Впоследствии появились сообщения, что первые испытания технологии перехвата могут состояться уже в декабре. Речь идет не обязательно о перехвате российских ракет – сначала могут использовать специальные мишени для проверки технологии.

Почему именно декабрь? Ракета FP-7 завершила испытания и прошла кодификацию. Теперь Министерство обороны может заключать контракты с компанией Fire Point на ее производство.

FP-7 отличается от FP-7X прежде всего системой наведения. Если установить на FP-7X головку самонаведения немецкой компании Diehl Defence, которая производит системы для IRIS-T, ракета превращается в средство перехвата.

О такой возможности фактически договорились участники коалиции. То есть техническая возможность реализации этого проекта уже доказана, и среди его участников она не вызывает сомнений. Когда президент Зеленский говорил, что Украина выполнила свою часть работы, он имел в виду прежде всего создание ракеты.

Теперь необходимо объединить все компоненты в единую систему и провести необходимые разработки, в частности наладить взаимодействие между различными элементами комплекса.

Было бы хорошо, если бы компания Kongsberg взяла на себя интеграцию всех этих систем. Ведь проект предусматривает использование мощных радаров от разных производителей. В частности, это радары TRML-4D от Hensoldt, Giraffe от Saab и Ground Master различных модификаций от Thales.

Если понадобятся радары подсветки целей, их может обеспечить итальянская компания Leonardo. Она производит такие системы в больших количествах, и они хорошо зарекомендовали себя. Есть также немало других компаний, которые могут изготовить необходимое оборудование для комплекса.

Чего теперь ожидают от встречи участников коалиции? Прежде всего нужно определить, кто за что будет отвечать, кто будет финансировать разработки и какие компании в дальнейшем будут производить отдельные компоненты системы.

При этом комплекс будет иметь открытую архитектуру. Это позволит различным производителям подключать собственные системы с помощью военного протокола Link 16. Теперь нужно перейти от договоренностей к практической работе. Ведь до сих пор, кроме испытаний ракеты FP-7 и планов установить на нее головку самонаведения Diehl Defence, фактически ничего не произошло.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.