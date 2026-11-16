Повреждения значительные: в сети появились спутниковые снимки поврежденного Крымского моста

После ночной атаки беспилотников на Крымский мост 16 ноября в сети появились спутниковые снимки поврежденной конструкции. На фото видно, что автомобильная арка моста изменила наклон.

Об этом сообщил телеграм-канал "Абсолютно надежный источник".

Что известно о последствиях атаки?

В результате атаки беспилотников на Крымский мост 16 ноября повреждения получили три участка переправы. Речь идет о двух частях дорожного полотна и арке моста, которая, по сообщениям мониторинговых каналов, изменила свое положение.

Спутниковые фото Крымского моста / "Абсолютно надежный источник"

Особое внимание привлекает повреждение арки, ведь она является частью несущей конструкции моста. По оценкам авторов мониторинговых сообщений, повторные попадания в этот участок могут иметь более серьезные последствия и угрожать устойчивости пролета.

В то же время официального подтверждения характера и масштабов всех трех повреждений пока нет.

Добавим, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что повреждения моста оцениваются как незначительные. В то же время российская сторона сообщила о проведении оценки последствий атаки.







