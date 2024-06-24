"Украина сама выбирает цели": в США прокомментировали удары по Крыму
Источник:Reuters
Российская пропаганда регулярно обвиняет Соединенные Штаты в причастности к ударам по оккупированному Крыму. На эти упреки в США ответили, что Украина сама выбирает цели.
Соответствующее заявление сделал представитель Пентагона майор Чарли Дитц.
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В США отреагировали на удары по Крыму
В Крыму 23 июня прогремели взрывы. Тогда россияне сообщили, что в результате удара погибли четыре человека, в том числе двое детей. Однако, по словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, именно российская так называемая "ПВО" стала причиной гибели людей в Крыму. Во время атаки на военный объект оккупанты сбивали ракету над пляжем, где отдыхали люди.
Впоследствии этот удар прокомментировали и в Соединенных Штатах.
Украина принимает собственные решения относительно целей и проводит собственные военные операции,
– сказал Дитц.
В то же время представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что любые потери среди гражданского населения является трагедией.
Сюда, безусловно, входят тысячи невинных украинцев, которые были убиты российскими войсками с начала этой российской захватнической войны,
– добавил спикер.
Ранее также стало известно, что россияне критикуют Минобороны России и оккупационные власти Крыма за неспособность предотвратить удар по Севастополю и защитить гражданское население. Местные жители также возмущены отсутствием сирен воздушной тревоги.