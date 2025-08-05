Утром вторника, 5 августа, с 04:30 до 05:00 враг ударил управляемыми авиабомбами по городу Купянск Харьковской области. Попадания произошли в жилой дом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Под завалами могут находиться люди.

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Что известно об ударе КАБами?

В результате удара бомбами обвалились плиты перекрытия в жилом доме. По словам местных жителей, в подвальном помещении здания на момент попадания находились люди, которые прятались от постоянных обстрелов.

Под завалами могут оставаться 3 гражданских лица – две женщины и один мужчина. Следователи открыли уголовное производство по статье о военных преступлениях Уголовного кодекса Украины

Удар по дому в Купянске: смотрите видео

Обратите внимание! Полиция Харьковщины призывает эвакуироваться жителей, что до сих пор остаются в опасных районах. Они могут обратиться по номеру 102 или непосредственно к правоохранителям, которые ежедневно патрулируют город.

Напомним, 24 июля Россия атаковала КАБами центральную часть Харькова, ударив по швейному предприятию и жилой застройке. Было повреждено 10 многоэтажек и 15 авто, к медикам обратились более 20 человек, а среди пострадавших – 10-летняя девочка.