Оккупанты попали дроном по пункту получения гуманитарной помощи в городе Купянск

Российские оккупанты 14 августа ударили дроном по центральной части города Купянск. Известно, что враг попал в пункт получения гуманитарной помощи.

К сожалению, есть пострадавший. Известно, что полиция работает на месте происшествия.

Смотрите также Россияне обстреляли Украинск в Донецкой области: есть погибшие

Российские захватчики попали дроном по пункту получения гуманитарной помощи в Купянске

В среду, 14 августа российские оккупанты попали в пункт получения гуманитарной помощи в Купянске. Правоохранители Харьковской области рассказали, что в результате действий оккупантов есть пострадавший.

Так, взрывных ранений получил 64-летний мужчина. Известно, что мужчину госпитализировали в больницу.

Правоохранители сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также криминалисты и взрывотехники.

Там добавили, что по факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Также в Нацполиции Украины обнародовали фото с последствиями удара врага.

В Купянске россияне попали дроном по пункту получения гуманитарной помощи / Фото Национальной полиции Украины