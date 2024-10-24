Россия ударила по Купянску мощной ОДАБ-1500: возросло количество пострадавших

Россия в четверг, 24 октября, ударила по Купянску на Харьковщине. К сожалению, стало известно, что в результате удара возросло количество пострадавших жителей.

Предварительно известно о девяти раненых лицах. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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Россия ударила по людному месту

Мирные жители Купянска оказались в эпицентре удара. Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире телемарафона рассказал, что россияне запустили две авиабомбы: одна из них попала по логической инфраструктуре, а другая – по торговому центру. По его словам, место атаки расположено на выезде из города – там всегда было людно.

Частично разрушено двухэтажное здание на рынке, повреждено 12 торговых киосков, детсад, жилые дома, административное здание,

– сообщили в полиции о последствиях.

Некоторых людей пришлось доставать из-под завалов.

"Травмированные в возрасте от 40 до 71 года. Четыре человека госпитализированы. Среди них один человек в тяжелом состоянии, трое – в среднем", – уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ударили россияне по Купянску, предварительно, чрезвычайно мощной авиабомбой ОДАБ-1500. По словам начальника РВА, на войне такое оружие применяется против пехоты.

На месте атаки работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Уже открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия атаки России на Купянск / Фото Нацполиции