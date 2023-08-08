Из-за атаки на Купянск получил ранение 14-летний парень: в каком он состоянии

В результате удара по Купянску в Харьковской области был ранен 14-летний парень. Его госпитализировали в среднетяжелом состоянии.

Во вторник утром, 8 августа, российские оккупанты нанесли удар по городу Купянску, что в 40 километрах от границы. Глава областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о раненом подростке.

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Удар по Купянску

По словам главы области, враг продолжает террор гражданского населения Харьковщины, обстреливая его. К сожалению, из-за этого страдают, в частности, дети.

Во время обстрела Купянское ранение получил 14-летний парень. Госпитализирован в среднетяжелом состоянии. В настоящее время врачи оказывают ему помощь,

– отметил Синегубов.

По предварительной информации, произвели обстрел захватчики около 14:00 именно из артиллерии. Один из снарядов попал в местный пляж, в результате чего как раз пострадал парень.

Синегубов призвал жителей Купянской общины быть максимально осторожными. Как констатировал глава ОВА, россияне усилили обстрелы города и окрестных населенных пунктов. По возможности следует спускаться в укрытие.

Обратите внимание! При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области было начато досудебное расследование по факту нарушения оккупантами законов и обычаев войны. Об этом говорится в части 1 статьи 438 Уголовного кодекса.

Обстрелы Харьковщины

Как информировал Синегубов, 7 августа около 19:45 оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка в Купянском районе.

Россияне повредили 6 частных домов села.

Погибла 45-летняя женщина и 65-летний мужчина.

Были госпитализированы 4 человека в возрасте от 46 до 61 года.

Гражданская 57-летняя женщина получила помощь на месте.

Пострадали 2 сотрудника ГСЧС.

Также ранения получили 2 сотрудника Нацполиции.

За прошедшие сутки (7 августа – 24 Канал) российские захватчики из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов,

– констатировал глава ОВА.

Он акцентировал также на том, что в результате обстрелов села Петропавловки этого района был ранен 63-летний мужчина.