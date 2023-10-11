Ракета этого типа позволит разбить группировку россиян в Токмаке, – военный эксперт

Вооруженные Силы уже находятся буквально в 20 километрах от оккупированного Токмака, ставшего стратегическим логистическим пунктом россиян. Теперь с безопасного расстояния украинские военные могут бить по железнодорожному узлу врага.

Военный эксперт Андрей Крамаров объяснил 24 Каналу, какое оружие целесообразнее использовать ВСУ для того, чтобы одним ударом уничтожить железнодорожный узел россиян в Токмаке.

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Удар по логистическому узлу

Появилась информация, что, вероятно, в ночь на 11 октября южнее Токмака взорвался российский военный эшелон.

В настоящее время Вооруженные Силы имеют много целей, которые будут удобнее для поражения HIMARS. Ими украинские военные сейчас приоритетно отрабатывают по укреплениям, живой силе и технике окупантов.

Когда мы получили достаточное количество снарядов для HIMARS, чтобы ими отрабатывать по технике врага, мы начали получать прекрасные результаты по ее уничтожению. Это и есть фактически цель, против которой должна работать осколочно-фугасная ракета М31,

– сказал военный эксперт.

Ракетой М31 разбивать железнодорожный узел в Токмаке возможно, но это не совсем тот тип боеприпаса, который будет эффективно выполнять такие задачи. А вот если на "Рамштайне" Украине дадут вожделенные ракеты ATACMS с наименьшей дальностью 140 километров, тогда уже можно будет говорить о том, что ВСУ получили средство, которым эффективно можно разбить логистическое сообщение.

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Многие говорят, что нам нужны на 270 – 300 километров. Нет. 4 из 5 типов боевой части ракеты ATACMS – это кассетные боевые части разных типов. Например, если таким типом ракеты ударить по логистическому узлу в Токмаке, когда россияне туда подтянут с боеприпасами, то одним точным попаданием можно разбить группировку россиян в Токмаке", – добавил Крамаренко.

Какая ракета уничтожит логистику россиян в Токмаке: смотрите видео

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