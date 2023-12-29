Во Львове обломки вражеской ракеты сломали дерево, посаженное в память о погибшем воине
Источник:Алина Новикова
Российские оккупанты утром 29 декабря совершили очередную массированную ракетную атаку. Под утро от террористических действий пострадал Львов. Так, обломки от российской ракеты сломали дерево, которое посадили в память о защитнике, отдавшем жизнь за Украину.
Это дерево посадили во Львове в память об украинском бойце Руслане Степуле, погибшем в 2014 году.
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Удар по стойкости и памяти
Из-за атаки россиян 29 декабря фрагмент их ракеты разрушил дерево, напоминавшее о солдате Руслане Степуле, которого оккупанты убили в начале АТО.
О том, что молодое дерево в память Степулы уничтожила вражеская ракета, сообщила пресс-секретарь Западного территориального управления Нацгвардии Украины Алина Новикова.
Она отметила, что это дерево напоминало горожанам о подвиге и жертве, которую приносят наши защитники ради воли и независимости.
Сегодняшний удар по Львову – это не только удар по гражданской и критической инфраструктуре города. Это удар по нашей стойкости и нашей памяти,
– отметила Новикова.
Что известно о погибшем бойце Украины
Степула Руслан Иванович погиб при выполнении боевого задания – в бою с российским диверсионным подразделением. Его похоронили в родном селе Котельники Бучачского района Тернопольской области.
Указом президента Украины №282/2015 от 23 мая 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно).
Вражеская атака на Львов: коротко
- Российские военные под утро атаковали "Шахедами" Львовскую область. Сначала было известно о работе ПВО в Яворовском районе. Однако через некоторое время поступила информация о том, что во Львове раздаются взрывы.
- Мэр Львова отметил, что по предварительной информации более 10 "Шахедов" атаковали Львовскую область. Он отметил о возгорании на объекте критической инфраструктуры во Львове.
- Впоследствии руководитель ЛОВА Максим Козицкий уточнил, что во время ночной воздушной тревоги Львовскую область атаковали 14 беспилотников типа "Шахед", 8 из которых воины ПВК "Запад" уничтожили.