Число жертв возросло до 7: что известно о погибших из-за атаки на Львов

Россия ночью 4 сентября атаковала Львов, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура. Также есть человеческие жертвы.

В этом материале 24 Канал рассказывает, что известно о погибших во время удара по Львову со ссылкой на власть и СМИ.

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Погибшие из-за обстрела Львова

По состоянию на 09:00 (4 сентября) известно всего о 7 жертвах российской атаки на Львов.

07:40 Мэр Андрей Садовый сообщил, что двое погибших. Одна из жертв, 50-летняя женщина, работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города.

08:00 Председатель ОВА Максим Козицкий констатировал, что количество погибших возросло до 3. В результате обстрела отошла на тот свет, по предварительной информации, также 14-летняя девочка.

08:50 Сначала Козицкий отметил, что количество жертв увеличилось до 4, а затем – до 5 человек. Собственно, пятый погибший человек – это ребенок.

09:00 Садовый заявил, что количество жертв возросло до 7.

Больше об атаке на город

Именно ракетами типа "Кинжал" российские оккупанты нанесли удар по Львову. Около 05:40 (4 сентября) в городе прозвучала серия взрывов, вспыхнул пожар, в небо начал подниматься дым. Воздушные силы, а также председатель ОВА Козицкий предупреждали о движении аэробаллистических ракет в направлении региона.

Кроме того, Россия ночью запускала десятки беспилотники типа "Шахеды" по Украине. Часть дронов атаковала окрестности Львова, пролетев над городом. Воздушная тревога в области длилась более трех с половиной часов – с 03:57 по 07:38.

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Часть гражданской инфраструктуры, что была повреждена во время ударов, расположена в Железнодорожном районе Львова. В частности, речь идет о жилых домах и образовательных учреждениях. Мэр Садовый публиковал фотографию с места разрушений, указывая, что это возле железнодорожного вокзала. На заднем фоне фото было видно костел Анны и Елизаветы.