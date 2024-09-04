Отомстим, – львовские бригады отреагировали на смертельную атаку по родному городу

Львовская 24 бригада имени короля Даниила пообещала отомстить за удар россиян по Львову. В пресс-службе 103 отдельной бригады территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого показали, как мстят врагу за атаку.

Ведь на рассвете Россия атаковала Львов ракетами и дронами, повредив центр города. Во Львовской ОВА рассказывали, что враги повредили более 150 зданий, пишет 24 Канал.

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Как львовские бригады реагируют на атаку по Львову

Соболезнования родному Львову. Отомстим. Сделаем все возможное, чтобы россияне десятикратно заплатили за каждую отобранную жизнь,

– заявили в 24 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

Пресс-служба 103 отдельной бригады территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого выразили искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких.

"Врагу не простим и отомстим. Они почувствуют, что такое ад – еще при жизни!", – заявили в бригаде.

Они опубликовали фото оружия, которое предназначено для российских захватчиков.



Военные мстят врагу за атаку по Львову

К сожалению, в результате обстрела врага по Львову погибли 7 человек. Четверо – из одной семьи: 43-летняя мать Евгения Базилевич и три ее дочери – 7-летняя Эмилия Базилевич, 18-летняя Дарья Базилевич, 21-летняя Ярина Базилевич. Выжил только отец девочек и муж Евгении – Ярослав Базилевич, он в критическом состоянии.

Также враг унес жизни 52-летней Ирины Демидовой, 54-летнего Александра Погорецкого, 55 летнего Юрия Арабского.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным погибших.