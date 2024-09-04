"На крыше у нас уже пожар горел": среди пострадавших во Львове – 6-летний Саша и его мама

Ночью российские военные ударили по Львову ракетами и "Шахедами". Враг попал по жилому кварталу. Среди пораженных домов тот, в котором жили 6-летний Александр с мамой.

Елене с сыном удалось выжить. Они смогли выбраться из квартиры, охваченного огнем.

Смотрите также Россияне ударили по центру Кривого Рога: количество пострадавших возросло

В каком состоянии пострадавшие во Львове

Как рассказывают в Первом медобъединении Львова, 6-летний Саша поступил в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ссадинами, подозрением на перелом таза, верхней конечности.

Сейчас ребенок находится в стационаре хирургического отделения.

Мы проснулись от взрыва и через секунду влетела в окно взрывная волна. У нас завалило полностью лестничную клетку, но там такой лаз остался. То хорошо, что мы смогли (выбраться – 24 Канал). Готовы были, чтобы мы выпрыгивали, потому что на крыше, практически на чердаке, у нас уже пожар пылал,

– вспоминает мама Елена.

среди пострадавших от российской атаки 8 детей. Их госпитализировали, пострадавшие в состоянии средней тяжести. Возраст малышей – от 5 до 15 лет.

К слову, мэр Львова поименно назвал всех жертв ночного удара по городу.