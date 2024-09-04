Пані Олені із сином вдалося вижити. Вони змогли вибратися із помешкання, охопленого вогнем.

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У якому стані постраждалі у Львові

Як розповідають у Першому медобʼєднанні Львова, 6-річний Сашко поступив у стані середньої важкості з закритою черепно-мозковою травмою, множинними саднами, підозрою на перелом тазу, верхньої кінцівки.

Наразі дитина перебуває у стаціонарі хірургічного відділення.

Ми прокинулися від вибуху і через секунду влетіла у вікно вибухова хвиля. У нас завалило повністю сходову клітку, але там такий лаз лишився. То добре, що ми змогли (вибратися – 24 Канал). Готові були, щоб ми випригували, бо на даху, практично на горищі, в нас вже пожежа палала,

– пригадує мама Олена.

️Серед постраждалих від російської атаки 8 дітей. Їх госпіталізували, постраждалі у стані середньої важкості. Вік малечі – від 5 до 15 років.

До слова, мер Львова поіменно назвав усіх жертв нічного удару по місту.