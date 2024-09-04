"Цели достигнуты": в минобороны России цинично отчитались о террористическом ударе по Львову

Россия продолжает цинично атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли угрозы для нее. В то же время там отчитываются о "достижении целей".

Российское оборонное ведомство отчиталось об ударе по Львову утром 4 сентября. Там отметили, что "все цели были достигнуты", передает 24 Канал.

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Россия атаковала "Кинжалами"

В минобороны государства-агрессора отметили, что атаковали объекты военно-промышленного комплекса. Там убеждают, что на этих объектах изготавливали компоненты авиационного вооружения украинской армии.

В минобороны России признали, что атаковали гиперзвуковыми ракетами типа "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами, однако там проигнорировали тот факт, что под ударом были именно жилые дома, а не объекты ВПК. В результате этой атаки во Львове 7 погибших, среди них есть дети.

Кроме того, повреждены 2 учебных заведения – начальную школу "Арника" и лицей №17.