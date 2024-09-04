Російське оборонне відомство відзвітувало про удар по Львову зранку 4 вересня. Там наголосили, що "всі цілі було досягнуто", передає 24 Канал.

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Росія атакувала "Кинджалами"

У міноборони держави-агрсеорки наголосили, що атакували об'єкти військово-промислового комплексу. Там переконують, що на цих об'єктах виготовляли компоненти авіаційного озброєння української армії.

У міноборони Росії визнали, що атакували гіперзвуковими ракетами типу "Кинджал" та безпілотними літальними апаратами, однак там проігнорували той факт, що під ударом були саме житлові будинки, а не об'єкти ВПК. Внаслідок цієї атаки у Львові 7 загиблих, серед них є діти.

Окрім того, пошкоджено 2 навчальних заклади – початкову школу "Арніка" та ліцей №17.