Ударная волна была невероятная, – Садовый рассказал детали ракетного обстрела Львова
Ночью 15 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности, пострадал Львов.
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу подробности ночной атаки врага.
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"Ракета попала прямо в павильон детского сада "Сказка" – внутри полностью все уничтожено. Многие дома рядом были разрушены – ударная волна была невероятная", – отметил Садовый.
Россияне ударили по Львову: смотрите видео
К счастью, никто не погиб. Однако есть раненые – им оказывают медицинскую помощь.
Куда целили россияне
Целью оккупантов был Львовский аэропорт, однако они не попали в главное здание. Как известно, враг уже несколько раз пытался атаковать этот объект.
"Наши военные делают все возможное, чтобы спасать и здания, и людей", – подчеркнул Садовый.
Однако Украина нуждается в большем количестве систем ПВО для стопроцентной защиты неба от вражеских ракет и дронов.
Городские власти компенсируют ущерб
Люди, жилье которых повреждено в результате удара, получат возможность временного проживания в других местах. Кроме того, власти компенсируют выбитые окна, двери и в целом ремонты квартир.
"Фактически город берет на себя компенсацию всей этой беды. Самое главное, что никто не погиб", – добавил Садовый.
По результатам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, было выделено 20 миллионов гривен на ликвидацию всех последствий.
Российская атака по Украине 15 августа: основное
- Воздушные силы сообщили о воздушной тревоге около трех ночи из-за пусков ракет Х-101 или Х-555 с бомбардировщика Ту-95МС в районе Каспийского моря. Впоследствии произошли взрывы во Львовской, Волынской, Черкасской, Днепропетровской областях.
- Первая леди Украины отреагировала на утренний ракетный удар по городам страны. Елена Зеленская выразила соболезнование пострадавшим и погибшим, а также поблагодарила защитников.
- Ситуация в акватории Черного и Азовского морей остается напряженной. Корабельная группировка врага насчитывает 14 единиц, среди которых есть опасные носители "Калибров". Потому ракетная угроза сохраняется.