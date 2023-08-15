Ударная волна была невероятная, – Садовый рассказал детали ракетного обстрела Львова

Ночью 15 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности, пострадал Львов.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу подробности ночной атаки врага.

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"Ракета попала прямо в павильон детского сада "Сказка" – внутри полностью все уничтожено. Многие дома рядом были разрушены – ударная волна была невероятная", – отметил Садовый.

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К счастью, никто не погиб. Однако есть раненые – им оказывают медицинскую помощь.

Куда целили россияне

Целью оккупантов был Львовский аэропорт, однако они не попали в главное здание. Как известно, враг уже несколько раз пытался атаковать этот объект.

"Наши военные делают все возможное, чтобы спасать и здания, и людей", – подчеркнул Садовый.

Однако Украина нуждается в большем количестве систем ПВО для стопроцентной защиты неба от вражеских ракет и дронов.

Городские власти компенсируют ущерб

Люди, жилье которых повреждено в результате удара, получат возможность временного проживания в других местах. Кроме того, власти компенсируют выбитые окна, двери и в целом ремонты квартир.

"Фактически город берет на себя компенсацию всей этой беды. Самое главное, что никто не погиб", – добавил Садовый.

По результатам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, было выделено 20 миллионов гривен на ликвидацию всех последствий.

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