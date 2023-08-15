Ударная волна была невероятная, – Садовый рассказал детали ракетного обстрела Львова

15 августа 2023, 09:31
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Ночью 15 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности, пострадал Львов.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу подробности ночной атаки врага.

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"Ракета попала прямо в павильон детского сада "Сказка" – внутри полностью все уничтожено. Многие дома рядом были разрушены – ударная волна была невероятная", – отметил Садовый.

Россияне ударили по Львову: смотрите видео

К счастью, никто не погиб. Однако есть раненые – им оказывают медицинскую помощь.

Куда целили россияне

Целью оккупантов был Львовский аэропорт, однако они не попали в главное здание. Как известно, враг уже несколько раз пытался атаковать этот объект.

"Наши военные делают все возможное, чтобы спасать и здания, и людей", – подчеркнул Садовый.

Однако Украина нуждается в большем количестве систем ПВО для стопроцентной защиты неба от вражеских ракет и дронов.

Городские власти компенсируют ущерб

Люди, жилье которых повреждено в результате удара, получат возможность временного проживания в других местах. Кроме того, власти компенсируют выбитые окна, двери и в целом ремонты квартир.

"Фактически город берет на себя компенсацию всей этой беды. Самое главное, что никто не погиб", – добавил Садовый.

По результатам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, было выделено 20 миллионов гривен на ликвидацию всех последствий.

Российская атака по Украине 15 августа: основное

  • Воздушные силы сообщили о воздушной тревоге около трех ночи из-за пусков ракет Х-101 или Х-555 с бомбардировщика Ту-95МС в районе Каспийского моря. Впоследствии произошли взрывы во Львовской, Волынской, Черкасской, Днепропетровской областях.
  • Первая леди Украины отреагировала на утренний ракетный удар по городам страны. Елена Зеленская выразила соболезнование пострадавшим и погибшим, а также поблагодарила защитников.
  • Ситуация в акватории Черного и Азовского морей остается напряженной. Корабельная группировка врага насчитывает 14 единиц, среди которых есть опасные носители "Калибров". Потому ракетная угроза сохраняется.

Автор: Марія Куцова