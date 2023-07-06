Львов выделяет первые 100 миллионов для ликвидации последствий ракетной атаки
После ночной атаки россиян по Львову многочисленные разрушения, а также жертвы. Городские власти предоставят пострадавшим временное убежище и питание.
Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. По его словам, выделят средства для ликвидации последствий российского удара.
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"Мы провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. Выделяем первые 100 миллионов, чтобы ликвидировать последствия этой ужасающей атаки", – отметил Садовый.
Россияне ударили по Львову ночью 6 июля: смотрите видео
В результате обстрела во Львове повреждено ориентировочно 35 домов. В частности, школы, общежития Львовской политехники, офисный комплекс по улице Стрыйской. К тому же вылетело сотни окон.
Если говорить о восстановлении инфраструктуры из-за российской атаки – то речь идет о десятках миллионов гривен.
Что известно о жертвах
Мэр Львова назвал ночную атаку самой ужасной за время полномасштабного вторжения России. Уже известно о четырех погибших. Но под завалами все еще остаются люди, среди которых также могут быть погибшие. Спасатели продолжают разбирать завалы.
По состоянию на 08:39 33 жителя города обратились за медицинской помощью, 13 человек находятся в больницах.
Россияне ударили по Леву: основное
- В ночь на 6 июля российские захватчики запустили ракеты по Львову. Было попадание в многоквартирный дом, в результате чего погибли люди.
- Воздушные силы сообщили, что враг применил крылатые ракеты "Калибр". Пуски были из Черного моря. Украинским защитникам удалось уничтожить 7 из 10.
- Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что российские захватчики готовились к ракетному удару еще вечером 5 июля. К сожалению, "Калибр" может долететь куда угодно.