Одна семья до сих пор не выходит на связь: когда разберут завалы после удара по Львову

6 июля 2023, 11:09
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Российские террористы ночью 6 июля нанесли ракетный удар по Львову. После обстрела "Калибрамы" во Львове продолжают разбирать завалы.

Ожидается, что к концу дня все завалы после обстрела Львова будут разобраны. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет 24 Канал.

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Основной удар оккупантов был нанесен по дому

По его словам, еще одна семья не выходит на связь.

Козицкий сообщил, что основной удар оккупантов был нанесен по дому в виде подковы. В результате обстрела, как говорит глава Львовской ОВА, один дом почти полностью разрушен, в том числе все перекрытия.

Также он сообщил, что критически пострадали 6 домов. Кроме того, в результате обстрела оккупантов повреждена подстанция у дома, который атаковала Россия. В результате в районе нет света.

Что известно о ракетной атаке по Львову

  • В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия атаковала Львов крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Оккупанты выпустили 10 ракет, из которых удалось сбить 7.
  • Целью российских террористов стала гражданская и критическая инфраструктура Львова. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что ракеты оккупантов мог бы перехватить F-16, если бы Украина имела этот истребитель.
  • Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате ракетной атаки России погибли 4 человека. Также 13 человек в больнице в разных состояниях.
  • Из-за атаки во Львове, по данным Садового, повреждены 35 домов. Серьезные поражения получили 60 квартир. Также повреждены 50 автомобилей.
  • На ракетный террор со стороны России отреагировал президент Владимир Зеленский. Он опубликовал видео последствий ночной атаки по Львову. Глава государства также подчеркнул, что обязательно будет ощутим ответ российскому врагу.

Автор: Михайло Гема