Одна семья до сих пор не выходит на связь: когда разберут завалы после удара по Львову
Российские террористы ночью 6 июля нанесли ракетный удар по Львову. После обстрела "Калибрамы" во Львове продолжают разбирать завалы.
Ожидается, что к концу дня все завалы после обстрела Львова будут разобраны. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет 24 Канал.
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Основной удар оккупантов был нанесен по дому
По его словам, еще одна семья не выходит на связь.
Козицкий сообщил, что основной удар оккупантов был нанесен по дому в виде подковы. В результате обстрела, как говорит глава Львовской ОВА, один дом почти полностью разрушен, в том числе все перекрытия.
Также он сообщил, что критически пострадали 6 домов. Кроме того, в результате обстрела оккупантов повреждена подстанция у дома, который атаковала Россия. В результате в районе нет света.
Что известно о ракетной атаке по Львову
- В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия атаковала Львов крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Оккупанты выпустили 10 ракет, из которых удалось сбить 7.
- Целью российских террористов стала гражданская и критическая инфраструктура Львова. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что ракеты оккупантов мог бы перехватить F-16, если бы Украина имела этот истребитель.
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате ракетной атаки России погибли 4 человека. Также 13 человек в больнице в разных состояниях.
- Из-за атаки во Львове, по данным Садового, повреждены 35 домов. Серьезные поражения получили 60 квартир. Также повреждены 50 автомобилей.
- На ракетный террор со стороны России отреагировал президент Владимир Зеленский. Он опубликовал видео последствий ночной атаки по Львову. Глава государства также подчеркнул, что обязательно будет ощутим ответ российскому врагу.