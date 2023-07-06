Одна семья до сих пор не выходит на связь: когда разберут завалы после удара по Львову

Российские террористы ночью 6 июля нанесли ракетный удар по Львову. После обстрела "Калибрамы" во Львове продолжают разбирать завалы.

Ожидается, что к концу дня все завалы после обстрела Львова будут разобраны. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет 24 Канал.

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Основной удар оккупантов был нанесен по дому

По его словам, еще одна семья не выходит на связь.

Козицкий сообщил, что основной удар оккупантов был нанесен по дому в виде подковы. В результате обстрела, как говорит глава Львовской ОВА, один дом почти полностью разрушен, в том числе все перекрытия.

Также он сообщил, что критически пострадали 6 домов. Кроме того, в результате обстрела оккупантов повреждена подстанция у дома, который атаковала Россия. В результате в районе нет света.

Что известно о ракетной атаке по Львову