Очікується, що до кінця дня всі завали після обстрілу Львова будуть розібрані. Про це в ефірі телемарафону заявив глава Львівської ОВА Максим Козицький, пише 24 Канал.

Дивіться також Росія серед ночі атакувала ракетами Львів: усе, що відомо про влучання в житловий будинок

Основний удар окупантів був завданий по будинку

За його словами, наразі ще одна сім'я не виходить на зв'язок.

Козицький повідомив, що основний удар окупантів був завданий по будинку у вигляді підкови. Унаслідок обстрілу, як каже глава Львівської ОВА, один будинок майже повністю зруйнований, зокрема всі перекриття.

Також він повідомив, що критично постраждало 6 будинків. Окрім того, унаслідок обстрілу окупантів пошкоджена підстанція біля будинку, який атакувала Росія. Унаслідок цього в районі немає світла.

Що відомо про ракетну атаку по Львову