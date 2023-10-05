По данным главы МВД Игоря Клименко, на месте трагедии работают по меньшей мере 150 полицейских, 75 спасателей, 60 медиков. По состоянию на 17:39 5 октября там все еще продолжают разбирать завалы.

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Что происходит на месте трагедии

В Министерстве внутренних дел рассказали, что на месте работают профильные службы.

По состоянию на 17:06 идет поисково-спасательная операция, работники ГСЧС разбирают завалы. К сожалению, количество жертв уже возросло до 51 человека. Известно о погибшей 6-летней девочке.

Игорь Клименко рассказывал, что оккупанты цинично ударили по помещению кафе и магазина, где проходили поминки. Всего на территории объекта находилось ориентировочно 60 человек.

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Спасатели продолжают разбирать завалы: смотрите видео

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