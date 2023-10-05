Удар по магазину и кафе в Харьковской области: жертвы есть фактически в каждой семье села

Россияне нанесли циничный удар по магазину и кафе в селе Гроза Харьковской области. В настоящее время известно как минимум о 49 погибших в населенном пункте, где проживало 330 человек.

Детали ужасного инцидента в эфире телемарафона рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко – передает 24 Канал. Он добавил, что в кафе, куда попала ракета, в то время проходили поминки.

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Горе в каждой семье

Российская армия 5 октября ударила по магазину и кафе Харьковской области. Игорь Клименко рассказал, что под вражеским огнем оказалась деревня Гроза, в которой проживало всего 330 человек. В это время там проходили поминки в кафе, по которому и нанесли удар оккупанты. В результате жертвы есть почти в каждой семье.

Как раз из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде,

– сообщил министр.

Представитель председателя Харьковской ОВА Елена Шаповал заявила, что российский удар самым массовым по количеству погибших в области с начала полномасштабного вторжения России.

Клименко заявил, что пока неизвестно, чем именно ударили россияне – на месте работают специалисты. Однако он заверил, что это тяжелое оружие: это могло быть как ракета, так и КАБ или фугасный снаряд. Тип вооружения и способ запуска устанавливаются.

Позже в своем телеграм-канале министр написал, что это могла быть ракета "Искандер". Эта информация не окончательная.

Удар по Грозе: что известно