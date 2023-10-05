Удар по магазину и кафе в Харьковской области: жертвы есть фактически в каждой семье села
Россияне нанесли циничный удар по магазину и кафе в селе Гроза Харьковской области. В настоящее время известно как минимум о 49 погибших в населенном пункте, где проживало 330 человек.
Детали ужасного инцидента в эфире телемарафона рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко – передает 24 Канал. Он добавил, что в кафе, куда попала ракета, в то время проходили поминки.
Смотрите также Россия попала по кафе и магазину на Харьковщине: жуткие кадры с места удара
Горе в каждой семье
Российская армия 5 октября ударила по магазину и кафе Харьковской области. Игорь Клименко рассказал, что под вражеским огнем оказалась деревня Гроза, в которой проживало всего 330 человек. В это время там проходили поминки в кафе, по которому и нанесли удар оккупанты. В результате жертвы есть почти в каждой семье.
Как раз из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде,
– сообщил министр.
Клименко заявил, что пока неизвестно, чем именно ударили россияне – на месте работают специалисты. Однако он заверил, что это тяжелое оружие: это могло быть как ракета, так и КАБ или фугасный снаряд. Тип вооружения и способ запуска устанавливаются.
Позже в своем телеграм-канале министр написал, что это могла быть ракета "Искандер". Эта информация не окончательная.
Удар по Грозе: что известно
- В четверг, 5 октября, около 13:15 Россия ударила по кафе и магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. В настоящее время известно по меньшей мере о 50 погибших в результате вражеского обстрела.
- 7 жителей поселка, включая одного ребенка, получили ранения – они сейчас получают необходимую помощь. Спасатели продолжают работать на месте трагедии и разбирать завалы. Там могут находиться еще до 7 человек.
- Министр внутренних дел отметил, что возможно в селе работал наводчик, ведь здание было очень маленьким, а удар точным. На месте работает СБУ и ищет потенциального предателя.