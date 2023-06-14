Ракетный удар по Одессе: как после обстрела выглядит недавно открытый Макдональдс

В ночь на 14 июня россияне атаковали Одесскую область крылатыми ракетами "Калибр". В результате удара пострадали не только дома, но и заведения быстрого питания.

В результате вражеских обстрелов в Одессе 3 человека погибли, еще 13 – получили ранения. Взрывной волной повредило бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города, сообщает 24 Канал.

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Обломки разрушили McDonald's

Ночью 14 июня россияне атаковали Одесскую область ракетами "Калибр". С Черного моря враг запустил 4 ракеты в направлении Одесской области, однако силы и средства ПВО обезвредили 3 воздушные цели. Одна ракета сбить не удалось, и она нанесла серьезные разрушения.

От обломков пострадал и недавно начавший работать McDonald's. В сети опубликовали фотографию разрушенного заведения быстрого питания.



Разрушенный McDonald's в Одессе / Фото ОК "Юг"

Стоит отметить, что заведение начало работу в апреле 2023 года. В целом в Одессе сейчас возобновили работу 9 заведений быстрого питания McDonald's.

Массированная атака 14 июня: коротко