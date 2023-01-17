Смерть сотен мобилизованных в Макеевке: оккупанты нашли козлов отпущения и бросили их за решетку

В ночь на 1 января украинские защитники попали по месту размещения российских мобилизованных во временно оккупированной Макеевке. Руководство так называемого МВД квазиреспублики в Донецкой области провело служебное совещание о последствиях атаки.

В ходе обсуждения было принято решение об определении "виновных" в инциденте с показательным наказанием. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны.

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Оккупанты нашли "виновных" в ударе по Макеевке

Руководство так называемого МВД квазиреспублики в Донецкой области нашли "козлов отпущения", якобы виновных в ударе по Макеевке. Ими выступили:

заместитель начальника РОВД Макеевки,

7 "народных милиционеров".

Они уже арестованы "министерством государственной безопасности днр". Всем предъявлено официальное обвинение в "халатном отношении к функциональным обязанностям",

– сообщили в разведке.

Обвиняемых недолго будут содержать в местах лишения свободы. Вместо этого их направят "для выполнения задач" на блокпосты в районе населенных пунктов Опытное и Майорск.

"Также известно, что на территорию так называемой ДНР массово прибывает личный состав, который не планируют применять в боевых действиях. Эти подразделения распределяются по пунктам временной дислокации", – говорится в сообщении.

Главная задача новоприбывших – усиление контрразведывательного режима. Наибольшее внимание уделяется местам расположения подразделений кадыровцев, уровень доверия к которым со стороны российского военного командования резко снижается.

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