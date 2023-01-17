Смерть сотен мобилизованных в Макеевке: оккупанты нашли козлов отпущения и бросили их за решетку
В ночь на 1 января украинские защитники попали по месту размещения российских мобилизованных во временно оккупированной Макеевке. Руководство так называемого МВД квазиреспублики в Донецкой области провело служебное совещание о последствиях атаки.
В ходе обсуждения было принято решение об определении "виновных" в инциденте с показательным наказанием. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны.
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Оккупанты нашли "виновных" в ударе по Макеевке
Руководство так называемого МВД квазиреспублики в Донецкой области нашли "козлов отпущения", якобы виновных в ударе по Макеевке. Ими выступили:
- заместитель начальника РОВД Макеевки,
- 7 "народных милиционеров".
Они уже арестованы "министерством государственной безопасности днр". Всем предъявлено официальное обвинение в "халатном отношении к функциональным обязанностям",
– сообщили в разведке.
Обвиняемых недолго будут содержать в местах лишения свободы. Вместо этого их направят "для выполнения задач" на блокпосты в районе населенных пунктов Опытное и Майорск.
"Также известно, что на территорию так называемой ДНР массово прибывает личный состав, который не планируют применять в боевых действиях. Эти подразделения распределяются по пунктам временной дислокации", – говорится в сообщении.
Главная задача новоприбывших – усиление контрразведывательного режима. Наибольшее внимание уделяется местам расположения подразделений кадыровцев, уровень доверия к которым со стороны российского военного командования резко снижается.
Удар по Макеевке: коротко о главном
- В ночь на 1 января по ПТУ №19 во временно оккупированной Макеевке нанесли ракетный удар. Там размещались мобилизованные россияне. По разным данным, в результате удара около 400 оккупантов погибли, еще 300 получили ранения. Однако Россия сначала заявила только о 63 погибших.
- Генштаб ВСУ подтвердил удар по оккупантам и сообщил об уничтожении до 10 единиц вражеской техники разных типов. Сначала в Кремле перевели ответственность за атаку на самих солдат, которые якобы пользовались мобильными телефонами и пренебрегали правилами безопасности.
- На выходных, 7 и 8 января, родственники ликвидированных врагов провожали их в последний путь. Похороны проходили в центральном районе Самары на реке Волге. Журналисты пишут, что россияне похоронили по меньшей мере девять человек. Эту информацию, на удивление, также подтвердили вражеские местные власти.