В ході обговорення ухвалили рішення про визначення "винних" в інциденті з показовим покаранням. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Окупанти знайшли "винних" в ударі по Макіївці

Керівництво так званого МВС квазіреспубліки на Донбасі знайшли "цапів-відбувайлів", буцімто винних в ударі по Макіївці. Ними виступили:

заступник начальника РОВД Макіївки,

7 "народних міліціонерів".

Їх вже заарештовано "міністерством державної безпеки днр". Всім висунуто офіційне звинувачення у "халатному ставленні до функціональних обов'язків",

– повідомили у розвідці.

Обвинувачених не довго утримуватимуть в місцях позбавлення волі. Натомість їх скерують "для виконання завдань" на блокпости в районі населених пунктів Опитне та Майорськ.

"Також відомо, що на територію так званої "днр" масово прибуває особовий склад, який не планують застосовувати у бойових діях. Ці підрозділи розподіляються по "пунктах тимчасової дислокації". Найчастіше їх облаштовують у великих будинках приватного сектору, приміщеннях промислових підприємств та установ", – мовиться у повідомленні.

Головне завдання новоприбулих – посилення контррозвідувального режиму. Найбільшу увагу приділяють місцям розташування підрозділів кадирівців, рівень довіри до яких з боку російського військового командування різко знижується.

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