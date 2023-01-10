12 КамАЗов и 610 погибших: оккупанты сами подтверждают безумные потери мобилизованных в Макеевке

Пока российские власти цинично лгут о настоящем количестве погибших в результате ракетного удара по мобилизованным в Макеевке, появляется все больше доказательств, указывающих на правду.

Украинским разведчикам удалось перехватить телефонный разговор, предварительно жены российского военного. Она и рассказала своему мужу, который воюет в Украине, о настоящих жертвы удара по Макеевке.

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По словам собеседницы, муж ее подруги – Сергей – лично вывозил тела убитых мобилизованных из Макеевки. В общей сложности их было 610. Чтобы их вывезти, понадобилось 12 КамАЗов. Оккупант говорит, что еще раньше знал, что власть скрывает реальные потери. Его жена удивляется, мол, почему власть не говорит правду.

Да потому чтобы бунт не подняли,

– объяснил оккупант.

Оккупанты опровергают ложь пропагандистов о потерях в Макеевке: смотрите видео

Что известно об атаке ВСУ по оккупантам в Макеевке

В ночь на 1 января ВСУ нанесли ракетный удар по ПТУ №19, находящейся во временно оккупированной Макеевке. В результате удара более 400 оккупантов погибли, еще 300 получили ранения.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по оккупантам и сообщил об уничтожении до 10 единиц вражеской техники разных типов.

В Кремле цинично подтвердили гибель только 89 военных.

Впоследствии только через несколько дней после блестящей атаки Вооруженных Сил на Макеевку и гибели сотни вражеских военных кремлевское командование сообщило, что обстреляло здания общежитий в Краматорске, в которых было около 600 наших защитников. Впоследствии иностранные журналисты, Генштаб ВСУ и другие авторитетные источники опровергли эту информацию.