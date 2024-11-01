Россия ударила ракетами по месту дислокации полиции в Харькове: погиб полковник, есть раненые

Российская армия в пятницу, 1 ноября, прицельно ударила по месту дислокации полицейских в центре Харькова. К сожалению, в результате атаки есть погибший.

Атаковали полицейских две российские ракеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Нацполиции Ивана Выговского.

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Среди раненых – гражданские

Удар был нанесен примерно в 16:00. В результате атаки погиб один полицейский. Им оказался полковник полиции Андрей Матвиенко.

Также есть 26 раненых правоохранителей и еще четверо гражданских. Как сообщил министр МВД Игорь Клименко, некоторые полицейские находятся в тяжелом состоянии.

В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

"Повреждено административное здание, частные домовладения, многоэтажки, магазины, более 10 авто", – говорят там.

По предварительным данным, россияне ударили двумя ракетами типа С-300/400.

Выражаю искренние соболезнования семье и близким нашего коллеги, чья жизнь оборвалась во время несения службы. Той самой полицейской службы в прифронтовом Харькове, ежедневно связанной с риском для жизни,

– написал Иван Выговский.

Сейчас полицейские работают на месте атаки и документируют очередное преступление России.

Последствия российской атаки по Харькову / Фото Ивана Выговского