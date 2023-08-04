Мужчина потерял семерых родных: в Изюме разбирают завалы дома, уничтоженного Россией больше года назад

В Изюме в Харьковской области спасатели разбирают завалы дома, который оккупанты уничтожили в марте 2022 года. Враг сбросил на многоэтажку авиабомбу.

Как отметила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, этот дом расположен на улице Памяти. Раньше она называлась Первомайская.

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Россия нанесла авиаудар по дому в марте прошлого года. Тогда оккупанты беспощадно бомбили Изюм. В результате разрушены два подъезда посредине многоэтажки. Тогда погибли 47 человек.

Новый этап поисков

Следствие, продолжавшееся после деоккупации, выяснило, что под завалами дома может оставаться не менее 5 человек. Соседи говорят, что там еще может быть до 9 жертв. В настоящее время спасатели начинают новый этап поисков. Это будет очень сложная работа, ведь прошло уже больше года после трагедии.

Дом серьезно поврежден. Пожар в нем длился несколько дней. Оккупационная так называемая "власть" не позволяла спасателям разбирать завалы. К работе они приступили только через 3 недели после авиаудара. Спасатель Александр Ковалевский рассказал, что впервые к разбору завалов они были допущены 31 марта 2022 года.

Мы должны были приступить к работе либо в тот день, либо на следующий. Потому что потерянное время было очень велико. И если бы мы начали разбирать завалы в тот день, возможно, мы бы еще кого-то достали живым,

– отметил Ковалевский.

Поиск продолжается

По словам начальника караула 8-й пожарно-спасательной части Харькова Сергея Билоуса, конструктив дома был сильно поврежден. Задача спасателей была демонтировать аварийную конструкцию.

"С помощью спецоборудования это было сделано сначала с верхних этажей. Дальше будем продвигаться все больше к земле. Это делается для обеспечения дальнейших работ по поиску и расчищению завалов", – сказал Билоус.

Теперь дом придется разбирать по кирпичу, чтобы найти, почтить и похоронить жертв трагедии. Михаил Яцентюк в результате атаки россиян потерял семерых членов семьи. Среди них – трехлетняя внучка, дочь, жена и тетя.

Авиабомба упала около 9 утра. В подвале дома находилось около 50 человек. Михаил был вместе с родными в электрощитовой, там погибли 7 человек. Мужчина рассказал, что его внучка попросила чая. Когда он вышел на лестничную клетку, раздался взрыв.

Меня бросает под лестницу – металлическая лестница опускалась. Под нее бросает вниз животом, приваливает ноги, я потерял сознание. Когда пришел в себя, я понял, что произошла авария. Стал кричать, звать… Никто нигде не отзывался,

– рассказал житель дома.

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