Удар по многоэтажке в Николаеве: 2 человека погибли, есть раненые

Утром 29 июня российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Николаеве. Известно, что в результате вражеской атаки погибли два человека. Также есть раненые.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он подчеркнул, что ранения получил также один из спасателей.

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Число раненых и погибших растет

Виталий Ким отметил, что в настоящее время известно о трех раненых, а также двух погибших в результате ракетного удара по многоэтажке. Кроме того, пострадал сотрудник ГСЧС.

По состоянию на 08:20 появилась обновленная информация от главы ОВА. Он сообщил уже о трех погибших и пятерых раненых.

Напомним, что ракетный удар в Николаеве произошел утром 29 июня. Тогда на Юге звучали воздушные тревоги. А позже появилась информация о взрывах в Херсоне и Николаеве. Вскоре информацию подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич. Он отметил, что к месту происшествия направились медики, а также спасатели.

В 07:10 глава городского совета добавил актуальную информацию. Он отметил, что российские захватчики попали ракетой в многоэтажный дом. Александр Сенкевич отметил, что сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. На месте работают не только чрезвычайники, но и медики и коммунальщики.

Напоминаем о том, что ни в коем случае не стоит фотографировать и снимать на видео ни моменты прилета, ни объекты, в которые попал враг. Если же у вас такой соблазн все же возник, то не выкладывайте ничего в социальные сети. Не будьте соучастником преступления, ведь именно ваш пост может стать причиной коррекции вражеского огня.

Враг ежедневно атакует Николаевскую область

Российские военные не прекращают ракетные атаки по Николаевской области. Так ночью 28 июня областной центр атаковали сразу 11 ракетами. К счастью, часть из них сбили силы ПВО.

В ОК "Юг" позже рассказали, что враг разрушил жилой дом. Также ракеты уничтожили склад с зерном. Кроме того, ракетный удар стал причиной пожара, но его быстро ликвидировали. В то же время известно об одном раненом человеке. Его травмы легкие и осколочные.

Тогда же враг бил по Очакову. К сожалению, атака унесла жизни трех жителей города. Еще шестерых госпитализировали. Среди них – 6-летняя девочка, также трехмесячный младенец, который сейчас находится в коме.

Несколько дней назад, 25 июня, враг выпустил 9 противокорабельных ракет "Оникс" по Николаеву. Областной центр российские захватчики атаковали с берегового комплекса "Бастион" на территории временно оккупированного Крыма.

22 июня 7 управляемых ракет выпустили по Николаеву. Тогда враг попал в ряд объектов города, вызвав пожары.

Поскольку ракетные удары стали более регулярными, то мэр Николаева обратился к горожанам. Александр Сенкевич попросил их выбираться из города, чтобы не рисковать собственными жизнями. Заметим, что из 480 тысяч человек в городе сейчас находится 230.

Не паниковать попросил Виталий Ким. Глава Николаевской ОВА отметил, что эвакуация из города – дело добровольное. Он также подчеркнул, что за последние четыре недели ничего существенно не изменилось. Речь идет как о ракетных обстрелах, так и о военном положении области.

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